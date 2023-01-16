Врач напомнила о мерах предосторожности во время крещенских купаний в проруби

Она пояснила, что погружение в ледяную воду принесет пользу только здоровым и закаленным людям, тогда как для неподготовленных граждан такие эксперименты над своим организмом могут закончиться простудой или обострением хронических заболеваний. Однако можно заранее подготовить свой организм к испытанию холодом, если за несколько месяцев до купания в крещенской купели начать заниматься закаливанием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.