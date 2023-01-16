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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Врач напомнила о мерах предосторожности во время крещенских купаний в проруби

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Семененко рассказала, кому будет полезно купание в ледяной воде, а кому лучше от него воздержаться, а также сообщила о мерах безопасности, которые обязательно должны соблюдать все участники традиционных крещенских купаний.

Она пояснила, что погружение в ледяную воду принесет пользу только здоровым и закаленным людям, тогда как для неподготовленных граждан такие эксперименты над своим организмом могут закончиться простудой или обострением хронических заболеваний. Однако можно заранее подготовить свой организм к испытанию холодом, если за несколько месяцев до купания в крещенской купели начать заниматься закаливанием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, оптимальное время нахождения в проруби — не более одной минуты, а после выхода из воды необходимо насухо вытереться и надеть теплую одежду и обувь. Также можно выпить горячего чая, однако ни в коем случае нельзя «для согрева» употреблять любые алкогольные напитки, подчеркнула Семененко. 

Врач предостерегла от погружения в прорубь людей с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и с метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям в возрасте старше шестидесяти пяти лет, маленьким детям и тем, кто недавно перенес простудное заболевание.

#Общество
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