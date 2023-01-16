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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозной системой

Сегодня, 13:59
Фото: pxhere.com
В иркутский аэропорт вернулся после взлета самолет Airbus 319, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро».

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Экипаж принял решение пойти на посадку после того, как сработал датчик сигнализации неисправности тормозного оборудования.

16 января утром самолет вылетел из Иркутска во Владивосток через Читу и Благовещенск, однако спустя некоторое время вернулся в аэропорт. Диспетчеру экипаж сообщил о срабатывании датчика сигнализации неисправности тормозного оборудования. В транспортной прокуратуре уточнили, что неисправность возникла в створках тормозной системы. Посадка прошла успешно, судно новых повреждений не получило.  

На борту самолета находился 151 пассажир и шесть членов экипажа. Все они вернулись в аэродром, рейс был задержан. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.

#Алина Ибрагимова#Происшествия
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