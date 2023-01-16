В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозной системой

16 января утром самолет вылетел из Иркутска во Владивосток через Читу и Благовещенск, однако спустя некоторое время вернулся в аэропорт. Диспетчеру экипаж сообщил о срабатывании датчика сигнализации неисправности тормозного оборудования. В транспортной прокуратуре уточнили, что неисправность возникла в створках тормозной системы. Посадка прошла успешно, судно новых повреждений не получило.