В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозной системой

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Экипаж принял решение пойти на посадку после того, как сработал датчик сигнализации неисправности тормозного оборудования.
16 января утром самолет вылетел из Иркутска во Владивосток через Читу и Благовещенск, однако спустя некоторое время вернулся в аэропорт. Диспетчеру экипаж сообщил о срабатывании датчика сигнализации неисправности тормозного оборудования. В транспортной прокуратуре уточнили, что неисправность возникла в створках тормозной системы. Посадка прошла успешно, судно новых повреждений не получило.
На борту самолета находился 151 пассажир и шесть членов экипажа. Все они вернулись в аэродром, рейс был задержан. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.