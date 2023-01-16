Президент России Путин назвал Новосибирскую область регионом-лидером

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что по ключевым показателям социально-экономического развития регион превышает среднероссийские в 2 и более раз. За 5 лет экономика области по валовому региональному продукту увеличилась более чем на 11%. Промышленное производство - на 23%. А по привлечению инвестиций в экономику регион стал не только лидером, но и рекордсменом, с показателем 330 млрд руб.