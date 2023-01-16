Президент России Путин назвал Новосибирскую область регионом-лидером

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
«Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», - цитирует INFOX.ru президента России.
В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что по ключевым показателям социально-экономического развития регион превышает среднероссийские в 2 и более раз. За 5 лет экономика области по валовому региональному продукту увеличилась более чем на 11%. Промышленное производство - на 23%. А по привлечению инвестиций в экономику регион стал не только лидером, но и рекордсменом, с показателем 330 млрд руб.
Экономика области на антироссийские санкции отреагировала спокойно. Главная причина в ее диверсифицированном характере, позволяющем не зависеть от отдельных отраслей. Ситуация на рынке труда также остается стабильной, удалось даже снизить уровень безработицы.
"Доходы в бюджет были стабильные. Это нам позволило в том числе принять дополнительные социальные решения», - добавил Андрей Травников.
Речь о досрочном увеличении зарплаты бюджетникам и о соцвыплатах - индексация составила 10%. Компании, предприниматели и рядовые жители помогают добровольцам - участникам СВО и именным подразделениям, которые вошли в состав 3-го армейского комплекса. Действуют меры поддержки семей военнослужащих. Регион также помогает подшефному Беловодскому району ЛНР.
Травников рассказал о реализации крупных проектов. Один из самых важных для региона - это Академгородок 2.0. Благодаря ему в Новосибирске будут вестись научные разработки мирового уровня, для дальнейшего внедрения их в производство. Также глава региона упомянул развитие аэропорта Толмачево.