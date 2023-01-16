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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Президент России Путин назвал Новосибирскую область регионом-лидером

Сегодня, 16:08
Глава государства встретился в режиме ВКС с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Владимир Путин подчеркнул, что Новосибирская область находится в числе лидирующих регионов РФ.

«Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», - цитирует INFOX.ru президента России.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что по ключевым показателям социально-экономического развития регион превышает среднероссийские в 2 и более раз. За 5 лет экономика области по валовому региональному продукту увеличилась более чем на 11%. Промышленное производство - на 23%. А по привлечению инвестиций в экономику регион стал не только лидером, но и рекордсменом, с показателем 330 млрд руб.

Экономика области на антироссийские санкции отреагировала спокойно. Главная причина в ее диверсифицированном характере, позволяющем не зависеть от отдельных отраслей. Ситуация на рынке труда также остается стабильной, удалось даже снизить уровень безработицы.

"Доходы в бюджет были стабильные. Это нам позволило в том числе принять дополнительные социальные решения», - добавил Андрей Травников.

Речь о досрочном увеличении зарплаты бюджетникам и о соцвыплатах - индексация составила 10%. Компании, предприниматели и рядовые жители помогают добровольцам - участникам СВО и именным подразделениям, которые вошли в состав 3-го армейского комплекса. Действуют меры поддержки семей военнослужащих. Регион также помогает подшефному Беловодскому району ЛНР.

Травников рассказал о реализации крупных проектов. Один из самых важных для региона - это Академгородок 2.0. Благодаря ему в Новосибирске будут вестись научные разработки мирового уровня, для дальнейшего внедрения их в производство. Также глава региона упомянул развитие аэропорта Толмачево.

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