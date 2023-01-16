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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Московские автосалоны приступили к продажам кроссовера «Москвич-3»

Сегодня, 07:03
Московские автосалоны приступили к продажам современного городского кроссовера «Москвич-3».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «РИА Новости», его серийная сборка началась в ноябре минувшего года.

Модель продается в пяти вариантах цветов кузова. Пока предусмотрены две комплектации. В одной устанавливается механическая коробка передач, в другой — вариатор.

В первом случае цена на машину начинается с 1,97 миллиона рублей, во втором - с 2,03 миллиона. В автомобиле есть система «старт-стоп», цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камеры кругового обзора и подушки безопасности.

По мнению специалистов, что касается комплектации, она у нового российского автомобиля не хуже, чем конкурентов. И, как утверждают автодилеры, они фиксируют на него растущий спрос.

Производить автомобили под старым брендом «Москвич» в российской столице начали после ухода из России «Рено».

 

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