Московские автосалоны приступили к продажам кроссовера «Москвич-3»

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «РИА Новости», его серийная сборка началась в ноябре минувшего года.
Модель продается в пяти вариантах цветов кузова. Пока предусмотрены две комплектации. В одной устанавливается механическая коробка передач, в другой — вариатор.
В первом случае цена на машину начинается с 1,97 миллиона рублей, во втором - с 2,03 миллиона. В автомобиле есть система «старт-стоп», цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камеры кругового обзора и подушки безопасности.
По мнению специалистов, что касается комплектации, она у нового российского автомобиля не хуже, чем конкурентов. И, как утверждают автодилеры, они фиксируют на него растущий спрос.
Производить автомобили под старым брендом «Москвич» в российской столице начали после ухода из России «Рено».