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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Житель Новосибирска лишился карты и смартфона после пересадки в Омске

Сегодня, 09:33
Фото: Город55

Молодым омичам грозит до 6 лет лишения свободы за кражу и мошенничество

Транспортная полиция Омска раскрыла кражу и мошенничество.

Дежурная часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России приняла заявление о пропаже сотового телефона, банковской карты и денежных средств с нее от 50-летнего жителя Новосибирской области. Потерпевший возвращался домой с вахты и делал пересадку в Омске на станции Омск-Пассажирский. На вокзале он поставил на стенде телефон на зарядку и отлучился, а когда вернулся обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В ходе уголовного дела сотрудники установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимый за кражу 20-летний омич и ранее не судимая 21-летняя омичка.
Полицейскими установлено, что задержанные были в том же зале ожидания и сняли с зарядного устройства оставленный без присмотра телефон. В чехле которого была банковская карта, с которой на свой счет злоумышленники перевели 5000 рублей.

Позже подозреваемые позвонили по украденному телефону супруге владельца и за вознаграждение решили вернуть телефон. Женщина сделала перевод 5000 на их счет, однако смартфон возвращать не собирались.

Исходя из данных фактов следственный отдел возбудил уголовные дела в отношении подозреваемых по части 2 и 3 ст. 158, и ч. 2 ст. 159, с максимальной мерой наказаний до 6-ти лет лишения свободы, рассказали в Транспортной полиции. 

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#Ксения Карагодина#Мошенничество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Уголовное дело#Кражи#Видео
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