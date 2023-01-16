Житель Новосибирска лишился карты и смартфона после пересадки в Омске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Дежурная часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России приняла заявление о пропаже сотового телефона, банковской карты и денежных средств с нее от 50-летнего жителя Новосибирской области. Потерпевший возвращался домой с вахты и делал пересадку в Омске на станции Омск-Пассажирский. На вокзале он поставил на стенде телефон на зарядку и отлучился, а когда вернулся обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
В ходе уголовного дела сотрудники установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимый за кражу 20-летний омич и ранее не судимая 21-летняя омичка.
Полицейскими установлено, что задержанные были в том же зале ожидания и сняли с зарядного устройства оставленный без присмотра телефон. В чехле которого была банковская карта, с которой на свой счет злоумышленники перевели 5000 рублей.
Позже подозреваемые позвонили по украденному телефону супруге владельца и за вознаграждение решили вернуть телефон. Женщина сделала перевод 5000 на их счет, однако смартфон возвращать не собирались.
Исходя из данных фактов следственный отдел возбудил уголовные дела в отношении подозреваемых по части 2 и 3 ст. 158, и ч. 2 ст. 159, с максимальной мерой наказаний до 6-ти лет лишения свободы, рассказали в Транспортной полиции.