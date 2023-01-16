Житель Новосибирска лишился карты и смартфона после пересадки в Омске

В ходе уголовного дела сотрудники установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимый за кражу 20-летний омич и ранее не судимая 21-летняя омичка.

Полицейскими установлено, что задержанные были в том же зале ожидания и сняли с зарядного устройства оставленный без присмотра телефон. В чехле которого была банковская карта, с которой на свой счет злоумышленники перевели 5000 рублей.