Эпидемиологи назвали несовместимые с жизнью последствия гриппа

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Эпидемиологи проинформировали о том, что последствия перенесенного гриппа могут проявляться даже после полного выздоровления, пишет Pravda.Ru. Наиболее распространенные осложнения – проблемы с дыхательной системой.
Последствием гриппа может стать пневмония, которую сопровождает острая дыхательная недостаточность. Летальность достигает в таких случаях 40 процентов, подчеркнули медики.
Смертельно опасным осложнением гриппа является также острый респираторный дистресс-синдром, при котором нарушается барьерная функция легочной ткани. На этом фоне тоже происходит развитие дыхательной недостаточности, которая может оказаться несовместимой с жизнью.
«Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой системы — гломерулонефрит», — заявили эпидемиологи.