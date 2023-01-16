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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Эпидемиологи назвали несовместимые с жизнью последствия гриппа

Сегодня, 07:43
Осложнения, возникающие нередко после гриппа, крайне негативно воздействуют на организм человека. Более того, зачастую речь идет о несовместимых с жизнью осложнениях, предупредили специалисты Роспотребнадзора по Курской области.

Эпидемиологи проинформировали о том, что последствия перенесенного гриппа могут проявляться даже после полного выздоровления, пишет Pravda.Ru. Наиболее распространенные осложнения – проблемы с дыхательной системой.

Последствием гриппа может стать пневмония, которую сопровождает острая дыхательная недостаточность. Летальность достигает в таких случаях 40 процентов, подчеркнули медики.

Смертельно опасным осложнением гриппа является также острый респираторный дистресс-синдром, при котором нарушается барьерная функция легочной ткани. На этом фоне тоже происходит развитие дыхательной недостаточности, которая может оказаться несовместимой с жизнью.

«Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой системы — гломерулонефрит», — заявили эпидемиологи. 

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