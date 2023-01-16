Эпидемиологи назвали несовместимые с жизнью последствия гриппа

Осложнения, возникающие нередко после гриппа, крайне негативно воздействуют на организм человека. Более того, зачастую речь идет о несовместимых с жизнью осложнениях, предупредили специалисты Роспотребнадзора по Курской области.