Аналитики дали прогноз о ценах на аренду жилья

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, конкуренция среди хозяев жилья за арендаторов заметно увеличилась. Роста отечественной экономики не наблюдается. Перспективы ее не ясны. Вместе с тем тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В соответствующих условиях надеяться на существенный рост ставок не приходится. Они продолжат падать. Данный процесс будет охватывать все больше населенных пунктов.