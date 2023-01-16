Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Аналитики дали прогноз о ценах на аренду жилья

Сегодня, 09:06
Будущее снижение арендных ставок на жилье в Российской Федерации прогнозируют эксперты платформы «Авито.Недвижимость» и федерального портала «Мир квартир».

К началу 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России сократился на 15,7% в сравнении с ноябрем 2022 года. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, конкуренция среди хозяев жилья за арендаторов заметно увеличилась. Роста отечественной экономики не наблюдается. Перспективы ее не ясны. Вместе с тем тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В соответствующих условиях надеяться на существенный рост ставок не приходится. Они продолжат падать. Данный процесс будет охватывать все больше населенных пунктов.

В таких условиях арендатор имеет возможность требовать послаблений у владельца квартиры. Речь идет о заезде с животными, заселении по два-три человека для аренды в складчину, снижении суммы депозита и прочем.

По словам главы направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константина Каменева, он не ждет заметного роста цен в наступившем году. Потенциальные клиенты, напротив, смогут торговаться с собственниками жилья, чтобы подобрать себе квартиру на максимально выгодных условиях.

Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал
Сегодня, 07:42
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой
Сегодня, 10:43
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13