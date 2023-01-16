Аналитики дали прогноз о ценах на аренду жилья

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
К началу 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России сократился на 15,7% в сравнении с ноябрем 2022 года. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, конкуренция среди хозяев жилья за арендаторов заметно увеличилась. Роста отечественной экономики не наблюдается. Перспективы ее не ясны. Вместе с тем тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В соответствующих условиях надеяться на существенный рост ставок не приходится. Они продолжат падать. Данный процесс будет охватывать все больше населенных пунктов.
В таких условиях арендатор имеет возможность требовать послаблений у владельца квартиры. Речь идет о заезде с животными, заселении по два-три человека для аренды в складчину, снижении суммы депозита и прочем.
По словам главы направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константина Каменева, он не ждет заметного роста цен в наступившем году. Потенциальные клиенты, напротив, смогут торговаться с собственниками жилья, чтобы подобрать себе квартиру на максимально выгодных условиях.