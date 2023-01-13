Ветеринар обозначил простудные симптомы у собак

По словам ветврача, в числе симптомов простуды могут также отмечаться хрипы, отсутствие аппетита и общая слабость, а повышенная температура обычно держится от одного до трех дней. При этом по последнему пункту Попов уточнил, что показатели температуры тела зависят от размера и породы питомцев. Так, для крупных собак нормальными будут значения от 37,4 до 38,3 градусов, а для миниатюрных — от 38,5 до 39 градусов. Эксперт отметил, что, как правило, собачий организм сам успешно справляется с болезнью, но если у животного замечен хотя бы один из характерных признаков простуды, лучше все же обратиться за ветеринарной помощью.