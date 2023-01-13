Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Ветеринар обозначил простудные симптомы у собак

Сегодня, 14:17
Фото: piqsels.com
Ветеринарный врач Дмитрий Попов сообщил, что первыми признаками простуды у питомцев являются горячий и сухой нос, повышенная температура тела и насморк.

Он пояснил, что собаки, так же как и люди, подвержены простудным заболеваниям, причем не в холодное время года, а в любом сезоне. Специалист отметил, что у животных чаще всего диагностируют острое респираторное заболевание (ОРЗ) или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), пишут «Известия» со ссылкой на  «Газету.Ru».

По словам ветврача, в числе симптомов простуды могут также отмечаться хрипы, отсутствие аппетита и общая слабость, а повышенная температура обычно держится от одного до трех дней. При этом по последнему пункту Попов уточнил, что показатели температуры тела зависят от размера и породы питомцев. Так, для крупных собак нормальными будут значения от 37,4 до 38,3 градусов, а для миниатюрных — от 38,5 до 39 градусов. Эксперт отметил, что, как правило, собачий организм сам успешно справляется с болезнью, но если у животного замечен хотя бы один из характерных признаков простуды, лучше все же обратиться за ветеринарной помощью.

#Общество
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена
Сегодня, 10:47
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
Сегодня, 11:23
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна
Сегодня, 08:13
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00