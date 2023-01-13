В Москве представили шорт-лист участников премии «Агроинвестор года — 2022»

Достижения сельхозпроизводителей в 2022 году оценивали представители редакции «Агроинвестора» и экспертный совет премии. Член совета и партнер компании «Технологии доверия» Михаил Фролов отметил, что на премию было подано свыше 100 заявок, каждая из которых действительно заслуживала рассмотрения. В шорт-лист включили те, которые максимально отражают концепцию каждой из шести номинаций. Также он поблагодарил участников за готовность к развитию даже в сложных экономических условиях. Об этом пишет newsnn.ru.