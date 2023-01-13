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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:10

В Москве представили шорт-лист участников премии «Агроинвестор года — 2022»

Сегодня, 11:10
Фото: pxhere.com
Оргкомитет III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022» и независимый консультант проекта компания «Технологии доверия» опубликовали шорт-лист мероприятия. В нём 46 компаний и фермерских хозяйств.

Достижения сельхозпроизводителей в 2022 году оценивали представители редакции «Агроинвестора» и экспертный совет премии. Член совета и партнер компании «Технологии доверия» Михаил Фролов отметил, что на премию было подано свыше 100 заявок, каждая из которых действительно заслуживала рассмотрения. В шорт-лист включили те, которые максимально отражают концепцию каждой из шести номинаций. Также он поблагодарил участников за готовность к развитию даже в сложных экономических условиях. Об этом пишет newsnn.ru.

В этом году каждая номинация разделена на несколько категорий, в каждой из них будет награжден один победитель. Помимо них, объявят победителей в номинациях «Человек года», «Компания — ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года». В последней категории участвуют те эксперты и аналитики, которые чаще всего комментировали публикации в журнале «Агроинвестор» и на сайте издания.

Награждение победителей пройдёт 3 февраля в особняке на Волхонке. В нём будут участвовать представители госструктур и топ-менеджеры известных компаний. Официальным информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

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