В Москве представили шорт-лист участников премии «Агроинвестор года — 2022»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Достижения сельхозпроизводителей в 2022 году оценивали представители редакции «Агроинвестора» и экспертный совет премии. Член совета и партнер компании «Технологии доверия» Михаил Фролов отметил, что на премию было подано свыше 100 заявок, каждая из которых действительно заслуживала рассмотрения. В шорт-лист включили те, которые максимально отражают концепцию каждой из шести номинаций. Также он поблагодарил участников за готовность к развитию даже в сложных экономических условиях. Об этом пишет newsnn.ru.
В этом году каждая номинация разделена на несколько категорий, в каждой из них будет награжден один победитель. Помимо них, объявят победителей в номинациях «Человек года», «Компания — ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года». В последней категории участвуют те эксперты и аналитики, которые чаще всего комментировали публикации в журнале «Агроинвестор» и на сайте издания.
Награждение победителей пройдёт 3 февраля в особняке на Волхонке. В нём будут участвовать представители госструктур и топ-менеджеры известных компаний. Официальным информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.