В Казахстане отменили закон о статусе Назарбаева

Депутаты поддержали инициативу об отмене закона о статусе и полномочиях первого президента Нурсултана Назарбаева. Далее его полномочия будут определяться на основе конституции и закона о президенте Казахстана. В закон включили новые главы о бывших лидерах. После того, как закон «о лидере нации» будет признан утратившим силу, привилегий также лишатся и родственники первого президента.