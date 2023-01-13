В Казахстане отменили закон о статусе Назарбаева

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. За его отмену проголосовала большая часть депутатов в рамках совместного заседания палат парламента.
Депутаты поддержали инициативу об отмене закона о статусе и полномочиях первого президента Нурсултана Назарбаева. Далее его полномочия будут определяться на основе конституции и закона о президенте Казахстана. В закон включили новые главы о бывших лидерах. После того, как закон «о лидере нации» будет признан утратившим силу, привилегий также лишатся и родственники первого президента.