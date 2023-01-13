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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Казахстане отменили закон о статусе Назарбаева

Сегодня, 15:36
Фото: akorda.kz
В Казахстане закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)» утрачивает свою силу.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. За его отмену проголосовала большая часть депутатов в рамках совместного заседания палат парламента.

Депутаты поддержали инициативу об отмене закона о статусе и полномочиях первого президента Нурсултана Назарбаева. Далее его полномочия будут определяться на основе конституции и закона о президенте Казахстана. В закон включили новые главы о бывших лидерах. После того, как закон «о лидере нации» будет признан утратившим силу, привилегий также лишатся и родственники первого президента.

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