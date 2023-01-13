Стало известно, где россияне проводили новогодние праздники

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В основном, по результатам исследований, встречать Новый год за пределами мегаполисов предпочли жители Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, россияне активно посещали соседние регионы на срок один-два дня. Об этом пишут «Известия».
Также в период новогодних каникул-2023 по сравнению с прошлым годом увеличились продажи билетов на концерты, в театры, музеи и кинотеатры. В онлайн-кинотеатрах в праздники трафик вырос на 26 процентов, а в онлайн-библиотеках, напротив, упал на 23 процента. Кроме того, на 12 процентов меньше пользователей играли в онлайн игры и смотрели стримы, зато трафик на маркетплейсах вырос на пять процентов по сравнению с прошлым годом.