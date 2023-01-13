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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Стало известно, где россияне проводили новогодние праздники

Сегодня, 14:11
Фото: 1MIpiqsels.com
Эксперты проанализировали данные о миграции жителей крупных городов Российской Федерации в период новогодних каникул — с 31 декабря по восьмое января. Выяснилось, что за город в этот раз уехало на 47 процентов больше граждан, нежели в прошлом году.

В основном, по результатам исследований, встречать Новый год за пределами мегаполисов предпочли жители Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, россияне активно посещали соседние регионы на срок один-два дня. Об этом пишут «Известия». 

Также в период новогодних каникул-2023 по сравнению с прошлым годом увеличились продажи билетов на концерты, в театры, музеи и кинотеатры. В онлайн-кинотеатрах в праздники трафик вырос на 26 процентов, а в онлайн-библиотеках, напротив, упал на 23 процента. Кроме того, на 12 процентов меньше пользователей играли в онлайн игры и смотрели стримы, зато трафик на маркетплейсах вырос на пять процентов по сравнению с прошлым годом.

#Общество
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