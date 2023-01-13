Сменился постпред России при ЮНЕСКО

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как сообщает газета “Известия”, Кузнецов занимал этот пост с 2016 года. Аляутдинов до этого назначения был директором департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ.
Напомним, в мае прошлого года руководство ЮНЕСКО исключило возможность прекращения членства РФ в организации, чего добивались некоторые страны.
В сентябре 2022-го, во время всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, представители 48 недружественных стран пытались устроить антироссийский демарш на мероприятии. В основном это были постпреды государств ЕС и Восточной Европы. При этом представители других стран одобрили работу российской делегации.