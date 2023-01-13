Посол РФ в Турции заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке

По словам дипломата, прогресса в направлении реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией в целях нормализации сельского хозяйства пока нет. Ерхов напомнил, что российские поставщики и производители все еще сталкиваются с блокировкой доступа в порты, с блокировкой банковских платежей и с высокими тарифами на страхование.