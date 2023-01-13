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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Посол РФ в Турции заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке

Сегодня, 15:30
Фото: piqsels.com
В решении вопроса реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН в направлении нормализации сельскохозяйственного экспорта из РФ пока нет прогресса.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на газету Yeni Şafak и на заявление российского посла в Турции Алексея Ерхова.

Как отметил Ерхов, к настоящему моменту с Украины экспортировано 17 млн тонн зерна. Но все еще наблюдается перекос в распределении этой продукции разным странам. Говоря о продукции из России, Ерхов подчеркнул, что «ситуация не внушает оптимизма».

По словам дипломата, прогресса в направлении реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией в целях нормализации сельского хозяйства пока нет. Ерхов напомнил, что российские поставщики и производители все еще сталкиваются с блокировкой доступа в порты, с блокировкой банковских платежей и с высокими тарифами на страхование.

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