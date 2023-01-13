Посол РФ в Турции заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на газету Yeni Şafak и на заявление российского посла в Турции Алексея Ерхова.
Как отметил Ерхов, к настоящему моменту с Украины экспортировано 17 млн тонн зерна. Но все еще наблюдается перекос в распределении этой продукции разным странам. Говоря о продукции из России, Ерхов подчеркнул, что «ситуация не внушает оптимизма».
По словам дипломата, прогресса в направлении реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией в целях нормализации сельского хозяйства пока нет. Ерхов напомнил, что российские поставщики и производители все еще сталкиваются с блокировкой доступа в порты, с блокировкой банковских платежей и с высокими тарифами на страхование.