По прогнозу инвестора Сидорова рубль укрепится еще больше

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Ожидаются ли изменения курса рубля относительно американского доллара эксперт рассказал в беседе с RT.
По мнению Сидорова, главным фактором для российского рубля на сегодняшний день является возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
«Эти интервенции поддержат курс рубля, который на следующей неделе может еще больше укрепиться — до уровня 66 - 66,5 рубля за доллар», — объяснил инвестор.
Он добавил, что продажа иностранной валюты, как правило, поддерживает рубль, а вот нефтяные котировки «в такой ситуации имеют меньшее значение для национальной валюты».
По прогнозу эксперта в течение последней декады января российский рубль возможно покажет рост относительно доллара, так как наступит налоговый период, в который традиционно отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность. Компании-экспортеры продают иностранную валюту для того, чтобы было возможно перечислить налоги в бюджет.
«Так что январь для рубля может завершиться на новом раунде укрепления до отметок около 65 рублей за доллар», — подытожил инвестор.