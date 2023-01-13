По прогнозу инвестора Сидорова рубль укрепится еще больше

По прогнозу эксперта в течение последней декады января российский рубль возможно покажет рост относительно доллара, так как наступит налоговый период, в который традиционно отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность. Компании-экспортеры продают иностранную валюту для того, чтобы было возможно перечислить налоги в бюджет.