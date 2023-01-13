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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

По прогнозу инвестора Сидорова рубль укрепится еще больше

Сегодня, 17:20
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров спрогнозировал курс валют на грядущую неделю.

Ожидаются ли изменения курса рубля относительно американского доллара эксперт рассказал в беседе с RT.

По мнению Сидорова, главным фактором для российского рубля на сегодняшний день является возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

«Эти интервенции поддержат курс рубля, который на следующей неделе может еще больше укрепиться — до уровня 66 - 66,5 рубля за доллар», — объяснил инвестор.

Он добавил, что продажа иностранной валюты, как правило, поддерживает рубль, а вот нефтяные котировки «в такой ситуации имеют меньшее значение для национальной валюты».

По прогнозу эксперта в течение последней декады января российский рубль возможно покажет рост относительно доллара, так как наступит налоговый период, в который традиционно отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность. Компании-экспортеры продают иностранную валюту для того, чтобы было возможно перечислить налоги в бюджет. 

«Так что январь для рубля может завершиться на новом раунде укрепления до отметок около 65 рублей за доллар», — подытожил инвестор.

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