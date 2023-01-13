Песков заявил о неизменности целей СВО на Украине

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ, цели спецоперации на Украине не изменились. Песков заявил о необходимости освобождения республик Донбасса как российских регионов России в границах 2014 года.