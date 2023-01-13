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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Песков заявил о неизменности целей СВО на Украине

Сегодня, 17:54
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ, цели спецоперации на Украине не изменились. Песков заявил о необходимости освобождения республик Донбасса как российских регионов России в границах 2014 года.

Дипломат признался, что о новых целях СВО верховный главнокомандующий не сообщал, при этом цели, озвученные ранее, остаются актуальными.

Ранее Песков заявлял, что Россия предпочитает военным действиям достижение задач СВО мирным путем. Об этом информирует Russian.rt.com.

11 января стало известно, что врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о переломном моменте в вопросе освободительной кампании на территории республики.

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