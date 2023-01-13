Песков заявил о неизменности целей СВО на Украине

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Дипломат признался, что о новых целях СВО верховный главнокомандующий не сообщал, при этом цели, озвученные ранее, остаются актуальными.
Ранее Песков заявлял, что Россия предпочитает военным действиям достижение задач СВО мирным путем. Об этом информирует Russian.rt.com.
11 января стало известно, что врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о переломном моменте в вопросе освободительной кампании на территории республики.