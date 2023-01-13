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Posted 13 января 14:05

Published 13 января 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

К МКС отправится космическое судно «Прогресс МС-22»

13 января 14:05
Согласно информации, озвученной Дмитрием Петелиным, космонавтом «Роскосмоса», корабль «Прогресс МС-22» будет запущен и начнет движение к МКС уже 9 февраля.

Петелин объяснил журналистам ТАСС, что космонавтами проводится подготовка космического судна «Прогресс МС-20» к отстыковке. Запуск корабля «Прогресс МС-22» будет осуществлен 9 февраля с “Байконура”.

Также сообщалось о планах по запуску к МКС спасательного судна «Союз МС-23». Известно, что 20 февраля корабль направится к станции в режиме беспилотника. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Кроме того, сообщалось, что миссия команды «Союз МС-22» продлевается на несколько месяцев.

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