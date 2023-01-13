Эксперт: Польша поставками танков на Украину ставит НАТО в неловкое положение

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Он пояснил, что польские власти планируют поставить Украине десять-двенадцать танков — в пределах одной роты, фактически, целую воинскую часть, пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, Польша непосредственно участвует в конфликте, направляя на Украину войсковые формирования под видом добровольцев и поставляя Киеву тяжелое вооружение для наступления. Такого рода причастность ставит Североатлантический Альянс в щекотливое положение, поскольку эта организация всячески отвергает прямое столкновение с Россией, тогда как Польша разыгрывает именно этот сценарий.
«Мы отодвигаем красные линии, а Запад всё больше и больше влезает», — подытожил Лев Корольков.