Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Эксперт: Польша поставками танков на Украину ставит НАТО в неловкое положение

Сегодня, 15:24
Фото: piqsels.com
Специалист по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков прокомментировал возможную поставку десятка танков Leopard Киеву в рамках международной коалиции.

Он пояснил, что польские власти планируют поставить Украине десять-двенадцать танков — в пределах одной роты, фактически, целую воинскую часть, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, Польша непосредственно участвует в конфликте, направляя на Украину войсковые формирования под видом добровольцев и поставляя Киеву тяжелое вооружение для наступления. Такого рода причастность ставит Североатлантический Альянс в щекотливое положение, поскольку эта организация всячески отвергает прямое столкновение с Россией, тогда как Польша разыгрывает именно этот сценарий.

«Мы отодвигаем красные линии, а Запад всё больше и больше влезает», — подытожил Лев Корольков.

#Общество
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена
Сегодня, 10:47
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
Сегодня, 11:23
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна
Сегодня, 08:13
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00