По словам эксперта, Польша непосредственно участвует в конфликте, направляя на Украину войсковые формирования под видом добровольцев и поставляя Киеву тяжелое вооружение для наступления. Такого рода причастность ставит Североатлантический Альянс в щекотливое положение, поскольку эта организация всячески отвергает прямое столкновение с Россией, тогда как Польша разыгрывает именно этот сценарий.