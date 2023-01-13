Эксперт оценил опасность «кракена»

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Вирусолог напомнил, что «омикрон» появился чуть более года назад. В свою очередь он породил множество вариантов, активно распространяющихся до сих пор. В настоящее же время, по словам Альтштейна, наибольший интерес представляют штаммы XBB.1.5 «кракен» и BQ.1.1 «цербер». Об этом пишет Pravda.Ru
Впрочем, как пояснил специалист, особенно переживать по поводу появления «кракена» не следует, так как, несмотря на быстрое распространение, процент смертности у него довольно невысок, как и у других подвидов «омикрона».
По словам вирусолога, XBB в России еще нет, на сегодняшний день описан только первый случай, о котором было сообщено 12 января.
Возможно, он будет распространяться, но паниковать по этому случаю не стоит, подытожил Альтштейн. Он также добавил, что уберечься от заражения «кракеном» можно, соблюдая обычные противоэпидемические меры.