Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Эксперт оценил опасность «кракена»

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Вирусолог, специалист по вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что новый подвид штамма «омикрон» COVID-19, получивший название «кракен», характеризуется низким процентом летальности.

Вирусолог напомнил, что «омикрон» появился чуть более года назад. В свою очередь он породил множество вариантов, активно распространяющихся до сих пор. В настоящее же время, по словам Альтштейна, наибольший интерес представляют штаммы XBB.1.5 «кракен» и BQ.1.1 «цербер». Об этом пишет Pravda.Ru

Впрочем, как пояснил специалист, особенно переживать по поводу появления «кракена» не следует, так как, несмотря на быстрое распространение, процент смертности у него довольно невысок, как и у других подвидов «омикрона».

По словам вирусолога, XBB в России еще нет, на сегодняшний день описан только первый случай, о котором было сообщено 12 января.

Возможно, он будет распространяться, но паниковать по этому случаю не стоит, подытожил Альтштейн. Он также добавил, что уберечься от заражения «кракеном» можно, соблюдая обычные противоэпидемические меры.

#Общество
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена
Сегодня, 10:47
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
Сегодня, 11:23
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна
Сегодня, 08:13
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00