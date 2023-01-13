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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Авторынок РФ в 2022 году сократился примерно на 59%

Сегодня, 07:53
В декабре минувшего года продажи легковых машин и лёгкого коммерческого транспорта упали на 50,2%. По итогам года снижение этого показателя составило 58,8%.

В Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что в 2022 году в Российской Федерации было продано 687 370 автомобилей. Это на 68,8% меньше, чем в 2021-м, пишет газета “Известия”

Аналитики отмечают, что этот результат даже хуже, чем в пандемийном 2020-м, тогда было продано почти 1,6 млн легковых машин. 

Причина столь резкого падения – уход с российского рынка многих западных автобрендов. При этом собственный автопром, оставшиеся иностранные производители, в том числе китайские, пока не могут насытить рынок.

В 2022 году первое место среди самых удачливых моделей заняла Lada Granta. За 12 месяцев прошлого года жители РФ приобрели 95 879 авто. На втором месте оказалась Lada Niva, которая разошлась тиражом в 38 780 экземпляров, а первую тройку лидеров замкнула Lada Vesta (29 206 единиц). 

 

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