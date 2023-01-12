Правдоискатель из Омска дошел до Конституционного суда из-за справки о судимости

Странно, но в суд истец не пришел, прислав только письменное подтверждение иска. Он уточнил, что считает себя вправе отказаться от стажа как выгодоприобретатель, назвав данные об этом стаже недостоверными. Представитель ПФР, в свою очередь, объяснил судье, что фонд включает в свою базу данных только ту информацию, которую присылает работодатель, а потому и надлежащим ответчиком в этой ситуации не является. Отказаться от стажа просто по своему желанию нельзя — «решение о корректировке сведений и уточнений Пенсионный фонд России принимает только в случае, если работодатель в спорные периоды был ликвидирован или его деятельность прекращена. В данном случае страхователь действующий…».