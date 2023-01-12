Denzel стал вторым после «СберМегаМаркета» в топе вовлеченности в «Одноклассниках»

На втором месте оказался бренд инструмента и силового оборудования Denzel, который завел аккаунт в «Одноклассниках» лишь в марте 2022 года. По информации сервиса аналитики соцсетей JagaJam, вовлеченность аудитории составила 13,62%. Об этом пишет newsnn.ru.
Руководитель департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов рассказал, что в компании приняли решение о необходимости представить Denzel во всех соцсетях России. По словам Козлова, для компании было важно, чтобы аудитория соцсетей получала контент от экспертов: статьи, видеообзоры о садовой технике, автомобильном, моечном, сварочном оборудовании, пневмо- и электроинструментах. Кроме того, важно закрывать потребности и интересы аудитории как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение страниц сообщества разнообразными полезными материалами помогло привлечь новых активных подписчиков. В 2023 году площадка готовит серьезные изменения, которых все ждут с нетерпением, надеясь, что комьюнити бренда продолжит расширение, заключил Козлов.
В топ-10 вовлеченности вошли федеральные сети «Магнит Косметик» (6,68%), «Л’Этуаль» (5,04%), маркетплейс OZON (1,59%).
По итогам прошедшего года «Одноклассники» стали одной из площадок, куда после запрета западных социальных сетей пришли блогеры и бренды с целью коммуникации с аудиторией. Общее число групп авторов и медиа на площадке увеличилось более чем на 60 тысяч, а суммарный охват стал больше на 55%, сообщила соцсеть.