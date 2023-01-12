Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Denzel стал вторым после «СберМегаМаркета» в топе вовлеченности в «Одноклассниках»

Сегодня, 08:26
Фото: Denzel
Телеграм-канал New Media представил рейтинг брендов по вовлеченности подписчиков в социальной сети «Одноклассники» в 2022 году. Верхнюю строчку топа заняло сообщество маркетплейса «СберМегаМаркет», созданное еще в 2017 году, с показателем 20,36%.

На втором месте оказался бренд инструмента и силового оборудования Denzel, который завел аккаунт в «Одноклассниках» лишь в марте 2022 года. По информации сервиса аналитики соцсетей JagaJam, вовлеченность аудитории составила 13,62%. Об этом пишет newsnn.ru.

Руководитель департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов рассказал, что в компании приняли решение о необходимости представить Denzel во всех соцсетях России. По словам Козлова, для компании было важно, чтобы аудитория соцсетей получала контент от экспертов: статьи, видеообзоры о садовой технике, автомобильном, моечном, сварочном оборудовании, пневмо- и электроинструментах. Кроме того, важно закрывать потребности и интересы аудитории как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение страниц сообщества разнообразными полезными материалами помогло привлечь новых активных подписчиков. В 2023 году площадка готовит серьезные изменения, которых все ждут с нетерпением, надеясь, что комьюнити бренда продолжит расширение, заключил Козлов.

В топ-10 вовлеченности вошли федеральные сети «Магнит Косметик» (6,68%), «Л’Этуаль» (5,04%), маркетплейс OZON (1,59%).

По итогам прошедшего года «Одноклассники» стали одной из площадок, куда после запрета западных социальных сетей пришли блогеры и бренды с целью коммуникации с аудиторией. Общее число групп авторов и медиа на площадке увеличилось более чем на 60 тысяч, а суммарный охват стал больше на 55%, сообщила соцсеть.

Подпишитесь
«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя
Сегодня, 04:34
Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале
Сегодня, 06:28
Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»
Сегодня, 04:09
Омская стримерша «Кипишная» напала на хоккейную команду, игравшую возле ее дома
Сегодня, 07:17
В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
Сегодня, 03:30