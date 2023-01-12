Denzel стал вторым после «СберМегаМаркета» в топе вовлеченности в «Одноклассниках»

Руководитель департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов рассказал, что в компании приняли решение о необходимости представить Denzel во всех соцсетях России. По словам Козлова, для компании было важно, чтобы аудитория соцсетей получала контент от экспертов: статьи, видеообзоры о садовой технике, автомобильном, моечном, сварочном оборудовании, пневмо- и электроинструментах. Кроме того, важно закрывать потребности и интересы аудитории как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение страниц сообщества разнообразными полезными материалами помогло привлечь новых активных подписчиков. В 2023 году площадка готовит серьезные изменения, которых все ждут с нетерпением, надеясь, что комьюнити бренда продолжит расширение, заключил Козлов.