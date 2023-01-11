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В Тарском районе из-за морозов остановилось движение сельского транспорта

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Температура в этом районе опустилась ниже 40 градусов.

На севере Омской области погода вносит свои коррективы в работу общественного транспорта. Сегодня, 11 января, в Тарском районе по рекомендации местных властей не ходят автобусы между селами.

Ряд автобусных рейсов из Тары в села Тарского района был отменен еще в понедельник, 9 января, но к обеду дороги были расчищены, и движение возобновилось. Теперь проблема в морозах: столбик термометра опустился ниже 40 градусов. В связи с этим транспортное сообщение между селами на время приостановилось.

— Районная администрация рекомендует перевозчикам приостановить движение (утренние рейсы) в села района, — сообщается в паблике «Тарское Прииртышье». — Городские маршруты будут обслуживаться в полном объеме.

Потепление в Омской области ожидается в конце недели.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Ухудшение погоды#Тара
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