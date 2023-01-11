В Тарском районе из-за морозов остановилось движение сельского транспорта

На севере Омской области погода вносит свои коррективы в работу общественного транспорта. Сегодня, 11 января, в Тарском районе по рекомендации местных властей не ходят автобусы между селами.
Ряд автобусных рейсов из Тары в села Тарского района был отменен еще в понедельник, 9 января, но к обеду дороги были расчищены, и движение возобновилось. Теперь проблема в морозах: столбик термометра опустился ниже 40 градусов. В связи с этим транспортное сообщение между селами на время приостановилось.
— Районная администрация рекомендует перевозчикам приостановить движение (утренние рейсы) в села района, — сообщается в паблике «Тарское Прииртышье». — Городские маршруты будут обслуживаться в полном объеме.
Потепление в Омской области ожидается в конце недели.