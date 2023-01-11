В России Максима Галкина* лишат региональных наград

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Документ уже опубликован на сайте областного правительства.
В тексте документа отмечается, что артист лишается наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». Среди наград, которых лишается Галкин* — орден Почета Кузбасса, медаль «За веру и добро», он получил их в 2013 и в 2004 годах.
Подписав соответствующий документ, глава Кемеровской области дал свое официальное одобрение предложения, накануне поступившего от ветеранов Кузбасса. Они потребовали лишить Максима Галкина* всех региональных наград, так как артист, по мнению ветеранов, оскорбил Россию и предал интересы страны. Такие действия в глазах ветерана сделали Галкина* недостойным российских наград.
Подписанием документа Цивилев официально одобрил недавнее предложение ветеранов. Те потребовали лишить Галкина* областных наград. По их мнению, Галкин* оскорбил Россию и предал ее интересы. Эти действия сделали артиста в глазах ветеранов недостойным отечественных наград.
* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента