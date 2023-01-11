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В России Максима Галкина* лишат региональных наград

Сегодня, 10:30
Фото: maxgalkin.ru
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление, согласно которому артист Максим Галкин* будет лишен региональных наград.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Документ уже опубликован на сайте областного правительства.

В тексте документа отмечается, что артист лишается наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». Среди наград, которых лишается Галкин* — орден Почета Кузбасса, медаль «За веру и добро», он получил их в 2013 и в 2004 годах.

Подписав соответствующий документ, глава Кемеровской области дал свое официальное одобрение предложения, накануне поступившего от ветеранов Кузбасса. Они потребовали лишить Максима Галкина* всех региональных наград, так как артист, по мнению ветеранов, оскорбил Россию и предал интересы страны. Такие действия в глазах ветерана сделали Галкина* недостойным российских наград.

Подписанием документа Цивилев официально одобрил недавнее предложение ветеранов. Те потребовали лишить Галкина* областных наград. По их мнению, Галкин* оскорбил Россию и предал ее интересы. Эти действия сделали артиста в глазах ветеранов недостойным отечественных наград.

* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента

#Общество
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