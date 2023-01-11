В России Максима Галкина* лишат региональных наград

В тексте документа отмечается, что артист лишается наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». Среди наград, которых лишается Галкин* — орден Почета Кузбасса, медаль «За веру и добро», он получил их в 2013 и в 2004 годах.