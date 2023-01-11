В РФ появится Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов сообщил, что России за последние три года удалось удвоить объемы экспорта продукции халяль. При этом Россия не будет останавливаться на достигнутых успехах в сотрудничестве со странами Ближнего Востока, планируя к 2024 году увеличить экспорт халяльной продукции в арабские страны до 400 миллионов долларов, а к 2030 году — до 700 миллионов долларов. Работа нового национального Центра компетенций должна сформировать доверие к халяльной продукции у российских и международных потребителей, подытожил Протасов.