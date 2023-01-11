В РФ появится Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

В задачи центра будут входить разработка перечня российских национальных стандартов халяль с учетом фактора гармонизации с международными стандартами, а также снижение затрат производителей на сертификацию за счет признания национальных сертификатов других государств. В центре займутся стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции, а еще продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за границей.
Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что совместная работа Росконгресса и Роскачества в этой области позволит организовать продвижение отечественной халяльной продукции на площадке Петербургского международного экономического форума летом 2023 года. Также в рамках форума ожидается обсуждение ряда вопросов экономической сферы, в том числе расширения сотрудничества РФ с другими странами и международными организациями исламского мира, сообщает newsnn.ru.
Уже сегодня ежегодный оборот мировой индустрии халяль превысил два триллиона долларов. Это активно развивающийся сектор, темпы роста которого достигли около 5% в год. Помимо этого, фактор роста мусульманского населения в мире способствует тому, что к 2025 году доля продуктов халяль составит не менее 20% от всей выпущенной в мире продукции.
Руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов сообщил, что России за последние три года удалось удвоить объемы экспорта продукции халяль. При этом Россия не будет останавливаться на достигнутых успехах в сотрудничестве со странами Ближнего Востока, планируя к 2024 году увеличить экспорт халяльной продукции в арабские страны до 400 миллионов долларов, а к 2030 году — до 700 миллионов долларов. Работа нового национального Центра компетенций должна сформировать доверие к халяльной продукции у российских и международных потребителей, подытожил Протасов.
Объединение возможностей Роскачества и Фонда Росконгресс обеспечит благоприятные условия для развития темы «халяль». Эксперты получат возможность разработать в России методологию производства халяльной пищевой продукции и довести ее до уровней безопасности и качества, утвержденных в основных секторах пищевой промышленности.