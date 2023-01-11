Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Красноярске суд вынес приговор вору в законе

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
Красноярский суд вынес приговор Константину Найбауэру, известному как вор в законе Костя Канский. Преступника приговорили к восьми годам строго режима.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд признал Константина Найбауэра виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. При рассмотрении дела учитывался вердикт, вынесенный судом присяжных заседателей — они посчитали его виновным и попросили не проявлять снисхождение к преступнику. Также учитывалась и позиция государственного обвинителя Романа Тютюника, который настаивал на тюремном заключении. В итоге Найбауэра приговорили не только к восьми годам колонии, но и к ограничению свободы на полтора года.

Следователям удалось выяснить, что Найбауэр занимал высшее положение в преступной иерархии, а также пропагандировал воровскую идеологию, принимал участие в решение возникавших между преступниками конфликтов. Кроме того, он участвовал в собраниях, собирал деньги и использовал свое влияние для координации и руководства совершением преступлений в Красноярском крае. В уголовном мире такие преступники называются ворами в законе.

Найбауэр был задержан в 2019 году, его дом пришлось штурмовать, запись операции сняли на видео. Тогда Найбауэр проходил по делу как подозреваемый. В первый раз он был осужден в 1981 году, в 1997 году его «короновали». В 2021 году суд оправдал Найбауэра по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

#Происшествия
Подпишитесь
Младенец из видео омской стримерши «Кипишной» попал на операционный стол
Сегодня, 11:23
Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет
Сегодня, 09:13
Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января
Сегодня, 11:48
Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов
Сегодня, 09:06
Муж и жена — одна сатана. В Омске приговорили к срокам двоих служителей закона
Сегодня, 10:50
Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными
Сегодня, 07:09