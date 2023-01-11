В Красноярске суд вынес приговор вору в законе

Найбауэр был задержан в 2019 году, его дом пришлось штурмовать, запись операции сняли на видео. Тогда Найбауэр проходил по делу как подозреваемый. В первый раз он был осужден в 1981 году, в 1997 году его «короновали». В 2021 году суд оправдал Найбауэра по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.