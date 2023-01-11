В Красноярске суд вынес приговор вору в законе

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд признал Константина Найбауэра виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. При рассмотрении дела учитывался вердикт, вынесенный судом присяжных заседателей — они посчитали его виновным и попросили не проявлять снисхождение к преступнику. Также учитывалась и позиция государственного обвинителя Романа Тютюника, который настаивал на тюремном заключении. В итоге Найбауэра приговорили не только к восьми годам колонии, но и к ограничению свободы на полтора года.
Следователям удалось выяснить, что Найбауэр занимал высшее положение в преступной иерархии, а также пропагандировал воровскую идеологию, принимал участие в решение возникавших между преступниками конфликтов. Кроме того, он участвовал в собраниях, собирал деньги и использовал свое влияние для координации и руководства совершением преступлений в Красноярском крае. В уголовном мире такие преступники называются ворами в законе.
Найбауэр был задержан в 2019 году, его дом пришлось штурмовать, запись операции сняли на видео. Тогда Найбауэр проходил по делу как подозреваемый. В первый раз он был осужден в 1981 году, в 1997 году его «короновали». В 2021 году суд оправдал Найбауэра по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.