Примерно 1000 человек протестуют в Перпиньяне против пенсионной реформы

В телеграм-канале Anonyme Citoyen написали о протесте. Авторы сообщили, что демонстранты несли факелы, сообщает газета “Известия”.
По мнению протестующих, новая реформа значительно усложняет жизнь тем, кто потерял работу до выхода на пенсию. Помимо этого она усилит неравенство между мужчинами и женщинами. Основные профсоюзы Франции уже заявили, что следующая забастовка по этому поводу будет всеобщей.
Руководитель профсоюза “Демократическая конфедерация труда”зачитал совместное обращение крупнейших профсоюзов, в котором всех французов призывают выйти на общую забастовку, назначенную на 19 января.
Напомним, французский премьер Элизабет Борн 10 января представила новую пенсионную реформу. В ней, в том числе, есть пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Пороговое значение будет достигнуто к 2030 году.
Президент Макрон заявил о том, что Франции предстоит пенсионная реформа ещё в 2020 году. При этом забастовки против неё начались ещё в 2019-м.