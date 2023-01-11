Примерно 1000 человек протестуют в Перпиньяне против пенсионной реформы

По мнению протестующих, новая реформа значительно усложняет жизнь тем, кто потерял работу до выхода на пенсию. Помимо этого она усилит неравенство между мужчинами и женщинами. Основные профсоюзы Франции уже заявили, что следующая забастовка по этому поводу будет всеобщей.