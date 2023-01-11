Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Политолог Аватков: Эрдогану выгодно сотрудничество с Россией

Сегодня, 09:01
Тюрколог и политолог Владимир Аватков дал журналистам интервью, в котором высказался на тему выборов президента Турции, запланированных на текущий год.

Нынешнюю внешнюю политику Турецкой Республики Аватков оценил как более суверенную и устраивающую всех: как оппозиционную элиту, так и правящую. Оппозиционеры крайне недовольны экономической политикой, которую проводит действующая власть, пишет Pravda.Ru. Политолог выразил уверенность в том, что президенту Эрдогану на руку сотрудничество с Москвой.

Главная битва развернется, по словам Аваткова, именно вокруг экономической политики. Инициатива России по газовому хабу и множество других проектов весьма выгодны для правящей в республике элиты. Ключевой вопрос состоит в том, как она этим воспользуется.

Политолог не исключает победу оппозиционеров, тем более, по той причине, что она интересна Соединенным Штатам. Американцам совершенно не нужен очевидно крепнущий суверенитет государства при нынешней власти.

"Особенно с учетом того, что американцы заинтересованы в Турции либо как в подчиненной стране, либо как в стране, погруженной в дугу нестабильности, в хаос, - подчеркнул Аватков. - Им не нужна суверенная Турция".

При таком сценарии есть наивысшие риски в части коммуникации Москвы с Анкарой, резюмировал политолог.

Напомним, выборы президента Турции пройдут 18 июня 2023 года.

Подпишитесь
В поселке на юге Омской области полностью восстановили газоснабжение
Сегодня, 04:53
Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках
Сегодня, 06:00
«Кина не будет». Многодетная стримерша из Омска обратилась к недоброжелателям
Сегодня, 05:43
Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов
Сегодня, 09:06
Бывший директор омской ТЭЦ ушел из жизни
Сегодня, 04:27
Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными
Сегодня, 07:09