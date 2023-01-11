Политолог Аватков: Эрдогану выгодно сотрудничество с Россией

Нынешнюю внешнюю политику Турецкой Республики Аватков оценил как более суверенную и устраивающую всех: как оппозиционную элиту, так и правящую. Оппозиционеры крайне недовольны экономической политикой, которую проводит действующая власть, пишет Pravda.Ru. Политолог выразил уверенность в том, что президенту Эрдогану на руку сотрудничество с Москвой.
Главная битва развернется, по словам Аваткова, именно вокруг экономической политики. Инициатива России по газовому хабу и множество других проектов весьма выгодны для правящей в республике элиты. Ключевой вопрос состоит в том, как она этим воспользуется.
Политолог не исключает победу оппозиционеров, тем более, по той причине, что она интересна Соединенным Штатам. Американцам совершенно не нужен очевидно крепнущий суверенитет государства при нынешней власти.
"Особенно с учетом того, что американцы заинтересованы в Турции либо как в подчиненной стране, либо как в стране, погруженной в дугу нестабильности, в хаос, - подчеркнул Аватков. - Им не нужна суверенная Турция".
При таком сценарии есть наивысшие риски в части коммуникации Москвы с Анкарой, резюмировал политолог.
Напомним, выборы президента Турции пройдут 18 июня 2023 года.