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Медведев: за неисполнение контрактов гособоронзаказа последует уголовное наказание

Сегодня, 18:15
По словам Дмитрия Медведева, зампредседателя российского Совбеза, за неисполнение условий по контрактам гособоронзаказа будет применяться уголовное наказание. Данными об этом поделилось РИА Новости.

В Санкт-Петербурге во время совещания Медведев подчеркнул, что в государстве отмечаются случаи срыва сроков гособоронзаказа, предусмотренных контрактами. Он заявил, что ни при каких условиях нельзя это допускать.

Медведев напомнил, что для нарушителей законом предусмотрена ответственность, которую понесут заводы и их руководство. Об этом информирует Russian.rt.com.

Кроме того, политик отметил факт введения специального уголовного наказания по нескольким статьям УК РФ при повторных нарушениях.

Заместитель председателя заверил, что правительство будет вынуждено принять эти новые меры.

Известно, что российский лидер Владимир Путин ранее выразил надежду на полное выполнение гособоронзаказа в наступившем году.

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