Казахстану пока не предложили создать «тройственный газовый союз»

Как отметил Смаилов, казахские власти начнут рассматривать соответствующую инициативу только после того, как будут получены документы либо сделаны публичные заявления со стороны России и Узбекистана. Основной вопрос контактов — возможное сотрудничество РФ и Казахстана в сфере поставок нефти. Казахский премьер подчеркнул, что все связи в этой сфере будут строиться на взаимовыгодной и коммерческой основе.