Казахстану пока не предложили создать «тройственный газовый союз»

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.
Как отметил Смаилов, казахские власти начнут рассматривать соответствующую инициативу только после того, как будут получены документы либо сделаны публичные заявления со стороны России и Узбекистана. Основной вопрос контактов — возможное сотрудничество РФ и Казахстана в сфере поставок нефти. Казахский премьер подчеркнул, что все связи в этой сфере будут строиться на взаимовыгодной и коммерческой основе.
Премьер-министр Казахстана также заявил, что представители страны в скором времени проведут переговоры с «Газпромом». Первые обсуждения «тройственного газового союза» прошли еще в конце осени 2022 года. Соответствующий вопрос был поднят по инициативе президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.