Кардиолог Эрлих: вред энергетиков для сердца – это миф

Алексей Эрлих заявил, что вред безалкогольных энергетиков обусловлен избыточным содержанием в них глюкозы, которое, однако, не превышает таковое в сладких газированных напитках. Медик считает, что от такого запрета не будет толка, и что случаи индивидуальной чувствительности к компонентам таких напитков не должны стать причиной запрета на их продажу.