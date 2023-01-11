Кардиолог Эрлих: вред энергетиков для сердца – это миф

Врач уверяет, что эти напитки не более вредны, чем сладкая газировка, а запрет на их продажу несовершеннолетним не имеет смысла.
Сообщается, что Вячеславом Володиным, спикером ГД РФ был запущен опрос, направленный на изучение мнений об ограничении продажи энергетиков подросткам.
Известно, что продажа таких напитков несовершеннолетним все еще разрешена в 28 субъектах РФ.
По предварительным результатам 90% парламентариев выступили за запрет продажи энергетиков детям и подросткам, 6% высказались против такого ограничения, а 4% воздержались. Об этом пишет infox.ru.
Алексей Эрлих заявил, что вред безалкогольных энергетиков обусловлен избыточным содержанием в них глюкозы, которое, однако, не превышает таковое в сладких газированных напитках. Медик считает, что от такого запрета не будет толка, и что случаи индивидуальной чувствительности к компонентам таких напитков не должны стать причиной запрета на их продажу.