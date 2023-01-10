Врач прокомментировал состояние здоровья Михалкова

Он пояснил, что у 77-летнего деятеля российской киноиндустрии, скорее всего, бактериальное поражение легких, спровоцированное пневмококком. Специалист также отметил, что эта инфекция вызывает воспаление легких, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».