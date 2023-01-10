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Врач прокомментировал состояние здоровья Михалкова

Сегодня, 09:00
Фото: piqsels.com
Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о процессах в организме попавшего в реанимацию режиссера Никиты Михалкова.

Он пояснил, что у 77-летнего деятеля российской киноиндустрии, скорее всего, бактериальное поражение легких, спровоцированное пневмококком. Специалист также отметил, что эта инфекция вызывает воспаление легких, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По словам Сергея Пурясева, в процессе развития бактериальной инфекции организм больного отравляется отмершими микроорганизмами, разрушающими легочную ткань. Он подчеркнул, что главное в такой ситуации — дезинтоксикационная терапия.  Надеюсь, ему делают гемодиализ, подытожил эксперт.

#Общество
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