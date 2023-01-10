Убийца бывшего премьер-министра Японии признан вменяемым

8 июля 2022 года Тэцуя Ямагами выстрелил бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в спину, когда политик выступал на одной из улиц Нары на предвыборном митинге. Абэ экстренно доставили в больницу после ранения, однако спасти его не удалось. Ямагами был задержан на месте преступления.