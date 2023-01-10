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Организаторы опубликовали правила участия в ПМЭФ-2023

Сегодня, 18:09
Фото: photo.roscongress.org
Фонд Росконгресс начал пригласительную кампанию для участников Петербургского международного экономического форума. Информация о правилах подачи заявления и условиях участия доступна на сайте ПМЭФ.

Как рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков, с началом года в оргкомитете стартовала кампания по приглашению участников ПМЭФ. В этом году ожидается рост активности со стороны стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Оргкомитет, по словам Кобякова, настроен на тесное сотрудничество со всеми регионами России и представителями бизнес-сообщества. Также Антон Кобяков выразил надежду, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет важное место в деловом графике гостей мероприятия. Об этом пишет NewsNN.ru.

В наступившем году на Петербургском международном экономическом форуме предусмотрен единый пакет участия. Он предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), доступ в зоны делового общения (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по спецприглашению), а еще информационное обеспечение.

Процедура регистрации участия будет проходить в четыре этапа: регистрация в едином личном кабинете, подача заявки, ее рассмотрение оргкомитетом и подтверждение. Период рассмотрения заявки индивидуален для каждого участника и составляет не менее десяти дней.

В этом году проведение Петербургского международного экономического форума намечено на период с 14 по 17 июня. Страной - гостем ПМЭФ станут Объединенные Арабские Эмираты.

Медиахолдинг 1MI традиционно выступает информационным партнером ПМЭФ.

 

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