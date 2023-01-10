Организаторы опубликовали правила участия в ПМЭФ-2023

Как рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков, с началом года в оргкомитете стартовала кампания по приглашению участников ПМЭФ. В этом году ожидается рост активности со стороны стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Оргкомитет, по словам Кобякова, настроен на тесное сотрудничество со всеми регионами России и представителями бизнес-сообщества. Также Антон Кобяков выразил надежду, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет важное место в деловом графике гостей мероприятия. Об этом пишет NewsNN.ru.