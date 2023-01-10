Организаторы опубликовали правила участия в ПМЭФ-2023

Как рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков, с началом года в оргкомитете стартовала кампания по приглашению участников ПМЭФ. В этом году ожидается рост активности со стороны стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Оргкомитет, по словам Кобякова, настроен на тесное сотрудничество со всеми регионами России и представителями бизнес-сообщества. Также Антон Кобяков выразил надежду, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет важное место в деловом графике гостей мероприятия. Об этом пишет NewsNN.ru.
В наступившем году на Петербургском международном экономическом форуме предусмотрен единый пакет участия. Он предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), доступ в зоны делового общения (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по спецприглашению), а еще информационное обеспечение.
Процедура регистрации участия будет проходить в четыре этапа: регистрация в едином личном кабинете, подача заявки, ее рассмотрение оргкомитетом и подтверждение. Период рассмотрения заявки индивидуален для каждого участника и составляет не менее десяти дней.
В этом году проведение Петербургского международного экономического форума намечено на период с 14 по 17 июня. Страной - гостем ПМЭФ станут Объединенные Арабские Эмираты.
Медиахолдинг 1MI традиционно выступает информационным партнером ПМЭФ.