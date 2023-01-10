На маркетплейсах появилось ушедшее из России ПО

Впрочем, эксперты предполагают, что среди продаваемого ПО много программ, скачанных с торрентов, а значит, смысла приобретать их за деньги нет, поскольку скачивание с торрентов доступно каждому россиянину. Более того, эксперты ждут, что производители ПО начнут искать способы вернуться на российский рынок – возможно, через другие страны.