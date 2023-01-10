На маркетплейсах появилось ушедшее из России ПО

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», теперь на популярных маркетплейсах России можно приобрести программное обеспечение, производители которого покинули рынок РФ в 2022 году на фоне санкций. Причем в продаже имеются как пиратские версии, так и лицензионные копии.
В частности, набор из 23 программ Adobe Master Collection 2022 обойдется в пять тысяч рублей. Программы покупателю высылают на флешке с инструкцией по установке. Ответственность за качество продукта лежит на независимых продавцах, однако до сих пор проблем с качеством не возникало.
Впрочем, эксперты предполагают, что среди продаваемого ПО много программ, скачанных с торрентов, а значит, смысла приобретать их за деньги нет, поскольку скачивание с торрентов доступно каждому россиянину. Более того, эксперты ждут, что производители ПО начнут искать способы вернуться на российский рынок – возможно, через другие страны.