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На маркетплейсах появилось ушедшее из России ПО

Сегодня, 15:47
Пиратские программы, которые нельзя официально купить в России из-за санкций, начали продавать на платформах Ozon, Wildberries и «Авито».

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», теперь на популярных маркетплейсах России можно приобрести программное обеспечение, производители которого покинули рынок РФ в 2022 году на фоне санкций. Причем в продаже имеются как пиратские версии, так и лицензионные копии.

В частности, набор из 23 программ Adobe Master Collection 2022 обойдется в пять тысяч рублей. Программы покупателю высылают на флешке с инструкцией по установке. Ответственность за качество продукта лежит на независимых продавцах, однако до сих пор проблем с качеством не возникало.

Впрочем, эксперты предполагают, что среди продаваемого ПО много программ, скачанных с торрентов, а значит, смысла приобретать их за деньги нет, поскольку скачивание с торрентов доступно каждому россиянину. Более того, эксперты ждут, что производители ПО начнут искать способы вернуться на российский рынок – возможно, через другие страны.

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