Замерзли даже развлечения. В Омске из-за аномального холода отключили аттракционы

В пресс-службе парка «Вокруг света» сообщили об изменениях в работе аттракционов. На график повлиял мороз: из-за резкого понижения температуры до -30 градусов некоторые аттракционы рискуют выйти из строя, в том числе и круглогодичное колесо обозрения.
В итоге из-за морозов аттракционы, в том числе колесо обозрения, не будут работать до 11 января включительно, сообщили в парке. При этом продолжат работу каток и кафе.
Напомним, колесо обозрения в парке «Вокруг света» является самым высоким в Омске. Закрытые кабинки позволяют работать и зимой, однако не рассчитаны на сильные морозы. Отметим, что на минувших выходных в омских парках во время потепления работали и «обычные» колеса обозрения.