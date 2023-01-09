Замерзли даже развлечения. В Омске из-за аномального холода отключили аттракционы

Напомним, колесо обозрения в парке «Вокруг света» является самым высоким в Омске. Закрытые кабинки позволяют работать и зимой, однако не рассчитаны на сильные морозы. Отметим, что на минувших выходных в омских парках во время потепления работали и «обычные» колеса обозрения.