В РФ введут сертификаты на оплату аренды жилья

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», Минстрой к 2026-2030 гг. должен подготовить механизм предоставления государственных сертификатов на аренду жилья для малоимущих. Таким образом, граждане, которые не могут купить собственное жилье или оплатить аренду, будут получать поддержку от государства. Также поддержка может распространяться на сирот, ждущих свою жилплощадь после того, как они завершили пребывание в детском доме.