В РФ введут сертификаты на оплату аренды жилья

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», Минстрой к 2026-2030 гг. должен подготовить механизм предоставления государственных сертификатов на аренду жилья для малоимущих. Таким образом, граждане, которые не могут купить собственное жилье или оплатить аренду, будут получать поддержку от государства. Также поддержка может распространяться на сирот, ждущих свою жилплощадь после того, как они завершили пребывание в детском доме.
Предполагается, что в списке имеющих право на получение сертификатов также будут люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, малоимущие семьи, семьи после потери кормильца, безработные, специалисты, переезжающие по работе в другой регион. Также предполагается предоставлять россиянам сертификаты, покрывающие стоимость аренды частично.
Впрочем, инициатива потребует корректировки законов и норм, регулирующих аренду жилья. Также для создания фонда арендного жилья потребуется заинтересовать данной инициативой застройщиков.