В РФ могут перестать работать айфоны и смартфоны

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, «в московских гостиных сейчас обсуждают отключение айфонов после праздников», пытаясь максимально сохранить «фоточки и видосики», пишет Pravda.Ru.
Одновременно с этим она отметила, что эта идея абсурдна, поскольку в этом случае Соединенные Штаты лишатся своего наиболее эффективного инструмента слежения. Ведь спецслужбы практически всех стран имеют возможность слушать, смотреть, составлять трехмерные карты помещений и определять местоположение даже через неработающие смартфоны. Этот шаг был бы ошибкой Запада, но, бывают решения и в пользу России, резюмировала она.
В свою очередь эксперт в сфере информационной безопасности Наталья Касперская заявила, что подобный шаг станет появлением «настоящей кибервойны». Она пояснила, что технически возможность отключить не только айфоны, но и все устройства, работающие на Android, существует, и радоваться тут нечему.
Того же мнения придерживается и IT-предприниматель Игорь Ашманов, рассказавший, что производители способны отключить смартфоны в любой момент В частности, по его словам, Google невыгодно постоянно обеспечивать два миллиарда соединений, и подать команду «заблокировать» компания может, когда ей захочется. Он объяснил, что все смартфоны в одно мгновение, конечно, не превратятся в «кирпичи», но постепенно все может быть отключено.
Более того, американцы способны обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование, хотя принципиального решения на эту тему они еще не приняли, сказал Ашманов. При этом он добавил, что данную операцию можно проделать лишь раз, так как граждане РФ просто перейдут на кнопочные телефоны, а западные провайдеры навечно исчезнут с российского рынка.
Эксперты также отмечают, что отключение айфонов и смартфонов россиян, скорее всего, будет предпринято в рамках попытки довести ситуацию в РФ до революции, чтобы уничтожить ненавистный им «путинский режим». А пока же пользователи соцсетей обсуждают приобретение кнопочных телефонов в виде запасных вариантов, чтобы в случае чего не остаться совсем без связи.
«Как-то жили без них раньше и дальше будем жить», — считают комментаторы.