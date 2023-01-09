В РФ могут перестать работать айфоны и смартфоны

Более того, американцы способны обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование, хотя принципиального решения на эту тему они еще не приняли, сказал Ашманов. При этом он добавил, что данную операцию можно проделать лишь раз, так как граждане РФ просто перейдут на кнопочные телефоны, а западные провайдеры навечно исчезнут с российского рынка.