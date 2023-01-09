В Барнауле горел склад автомобильной резины

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, 9 января после полуночи на дежурный пульт МЧС поступил звонок от сотрудника охраны ТЦ, расположенного на улице Попова. Пожар начался на третьем этаже, в помещении склада автомобильной резины. Из здания оперативно эвакуировались два человека. Прибывшие на место спасатели, изучив обстановку, приступили к тушению возгорания, присвоив пожару повышенный ранг.
В ликвидации огня принимали участие 92 спасателя, использовалось порядка 30 единиц техники. Огонь удалось локализовать на площади в 500 м², затем спасатели ликвидировали и открытое горение. В ходе борьбы с огнем пострадал один спасатель. Специалисты МЧС продолжили работу, процесс осложнялся обилием горючих материалов.
В социальных сетях очевидцы опубликовали видео пожара. На кадрах видно, что огнем охвачена крыша трехэтажного здания ТЦ, а спасатели для тушения пожара поднимаются на автолестнице.