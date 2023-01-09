Песков: в настоящий момент в диалоге Путина и Макрона пауза

«Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия», — цитирует Пескова РТ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в ходе брифинга о том, что хоть телефонный разговор между Макроном и Путиным пока не запланирован, но он вполне возможен.
Напомним, что в декабре Эммануэль Макрон заявил о своем намерении позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину для того, чтобы обсудить ситуацию с Запорожской АЭС.