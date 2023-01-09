Песков: в настоящий момент в диалоге Путина и Макрона пауза

Пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня в диалоге лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона есть пауза, но ранее эти контакты были полезны для обоих государств.