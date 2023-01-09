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Песков: в настоящий момент в диалоге Путина и Макрона пауза

Сегодня, 15:43
Пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня в диалоге лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона есть пауза, но ранее эти контакты были полезны для обоих государств.

«Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия», — цитирует Пескова РТ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в ходе брифинга о том, что хоть телефонный разговор между Макроном и Путиным пока не запланирован, но он вполне возможен.

Напомним, что в декабре Эммануэль Макрон заявил о своем намерении позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину для того, чтобы обсудить ситуацию с Запорожской АЭС.

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