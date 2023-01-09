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Песков рассказал об отношении в Кремле к высказываниям актера Смольянинова

Сегодня, 15:44
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего хорошего об Артуре Смольянинове в Кремле не думают.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают», — заявил он.

Также Песков добавил, что гораздо важнее то, как расценивают его слова «соответствующие ведомства», пишет РТ.

Ранее председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить в отношении Артура Смольянинова уголовное дело.

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что он не поддерживает связь с теми, кто уехал из России и критикует спецоперацию.

По словам Охлобыстина, его крестный сын Смольянинов «посчитал, что нужно выступить на другой стороне».

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