Песков рассказал об отношении в Кремле к высказываниям актера Смольянинова

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают», — заявил он.
Также Песков добавил, что гораздо важнее то, как расценивают его слова «соответствующие ведомства», пишет РТ.
Ранее председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить в отношении Артура Смольянинова уголовное дело.
Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что он не поддерживает связь с теми, кто уехал из России и критикует спецоперацию.
По словам Охлобыстина, его крестный сын Смольянинов «посчитал, что нужно выступить на другой стороне».