Назначена дата прощальной церемонии с экс-директором «Современника»
Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Сегодня стала известна дата проведения церемонии прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, экс-директором театра «Современник» Леонидом Эрманом. Как объявила пресс-служба театра, попрощаться с ним можно 10 января.
По информации«Народных Новостей», мероприятие состоится на главной сцене «Современника». Деятель культуры прожил 96 лет.
О кончине Эрмана сообщили сотрудники пресс-службы Союза театральных деятелей РФ. О причине его смерти не сообщается.