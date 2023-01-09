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Назначена дата прощальной церемонии с экс-директором «Современника»

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Сегодня стала известна дата проведения церемонии прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, экс-директором театра «Современник» Леонидом Эрманом. Как объявила пресс-служба театра, попрощаться с ним можно 10 января.

По информации «Народных Новостей», мероприятие состоится на главной сцене «Современника». Деятель культуры прожил 96 лет.

О кончине Эрмана сообщили сотрудники пресс-службы Союза театральных деятелей РФ. О причине его смерти не сообщается.

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