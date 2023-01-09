Метеоролог спрогнозировал в ряде регионов РФ аномальные морозы

Он пояснил, что аномальные морозы до минус тридцати пяти — сорока градусов и ниже ожидаются в Костромской и Ярославской областях в период 9–10 января в утренние часы, и этом может стать по настоящему опасным, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.
По словам синоптика, такая температура в данных регионах на двадцать — двадцать два градуса ниже нормы. А в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также на Алтае к морозам в понедельник, 9 января прибавятся сильные метели с ветром до 24–27 метров в секунду и мощные снегопады, а также снег с дождем и гололед.
В российской столице и Подмосковье 9 января будет переменная облачность, при этом вероятность осадков остается невысокой. Кроме того, как сообщает агентство городских новостей «Москва», в московском регионе прогнозируется гололедица и температура до минус двадцати градусов.