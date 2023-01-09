Метеоролог спрогнозировал в ряде регионов РФ аномальные морозы

По словам синоптика, такая температура в данных регионах на двадцать — двадцать два градуса ниже нормы. А в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также на Алтае к морозам в понедельник, 9 января прибавятся сильные метели с ветром до 24–27 метров в секунду и мощные снегопады, а также снег с дождем и гололед.