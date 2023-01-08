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Жестокая смерть. В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Кошку скинули с окна многоэтажки в Омске

Очевидцы планируют обратиться в полицию.

Горожане в социальных сетях сообщают о жестоком происшествии. В паблике «Инцидент Омск» появилась запись с камеры наблюдения одной из многоэтажек. На кадрах видно, как с большой высоты падает животное. Лежа, кошка начинает вилять хвостом. На нее обращают внимание прохожие.

К посту приложены и фото с места событий. Раны автор закрывает рукой, но тело видно отчетливо. «Вечером 7 января по адресу Лукашевича, 12а скинули кошку», — описаны в посте подробности.

Известно, что местные жители намерены обратиться в полицию. Кошка умерла. Отметим, по указанному адресу находится 16-этажный жилой дом.

В комментариях большинство горожан осудило поступок. Однако некоторые предположили, что кошку не выбрасывали из окна, мол, она и сама могла сорваться вниз. Впрочем, эта версия имеет контраргумент: «Если бы сама, то упала бы под окна, ну может, плюс метр от зоны окна. И не с такой скоростью летала бы. Тут её швырнули, шансов на жизнь не оставили».

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Животные
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