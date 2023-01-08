Жестокая смерть. В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки

В комментариях большинство горожан осудило поступок. Однако некоторые предположили, что кошку не выбрасывали из окна, мол, она и сама могла сорваться вниз. Впрочем, эта версия имеет контраргумент: «Если бы сама, то упала бы под окна, ну может, плюс метр от зоны окна. И не с такой скоростью летала бы. Тут её швырнули, шансов на жизнь не оставили».