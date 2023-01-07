В Омске у «Арены» перевернулась «Тойота» с овчаркой

Вечером 6 января в Омске у «G-Drive Арены» произошло серьезное ДТП: перевернулся автомобиль «Тойота». В салоне машины, по словам очевидца, оставившего комментарий в социальных сетях, находилась овчарка в наморднике.
В ГИБДД подтвердили факт происшествия. За рулем машины, по данным автоинспекции, находилась 42-летняя женщина. Она врезалась в скамейку и столб, после чего машина опрокинулась.
— В автомобиле находились пассажир и собака, — уточнили в пресс-службе. — В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель был трезв, сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.