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В Омске у «Арены» перевернулась «Тойота» с овчаркой

Сегодня, 04:23
Фото: Город55
иллюстрация
По данным ГИБДД, обошлось без пострадавших.

Вечером 6 января в Омске у «G-Drive Арены» произошло серьезное ДТП: перевернулся автомобиль «Тойота». В салоне машины, по словам очевидца, оставившего комментарий в социальных сетях, находилась овчарка в наморднике.

В ГИБДД подтвердили факт происшествия. За рулем машины, по данным автоинспекции, находилась 42-летняя женщина. Она врезалась в скамейку и столб, после чего машина опрокинулась.

— В автомобиле находились пассажир и собака, — уточнили в пресс-службе. — В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель был трезв, сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#ДТП
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