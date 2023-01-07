Развитие научных школ в России. Опыт Башкирии

Становление и развитие Евразийского научно-образовательного центра в Уфе является символом активной работы России в направлении укрепления национальной научной и образовательной системы. Вложения в науку и образование, создание таких мощных научных центров, как центр в Уфе, являются важной составляющей устойчивого развития страны и укрепления ее позиций на международной арене. Вместе с тем, эти шаги способствуют дальнейшему развитию и процветанию Башкортостана.