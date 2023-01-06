Пьяное катание на угнанном автомобиле в Омской области закончились ДТП с переворотом

Позже выяснилось, что хозяин оставил иномарку во дворе своего дома и ненадолго отлучился, а когда он вернулся, то машину на прежнем месте уже не обнаружил. Ключи от авто лежали в бардачке, чем и воспользовался угонщик. Будучи пьяным он просто прогуливался по улицам Таврического, заприметил незакрытый автомобиль и решил покататься. Однако на одной из улиц не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.