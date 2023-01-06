Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Пьяное катание на угнанном автомобиле в Омской области закончились ДТП с переворотом

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
В итоге горе угонщик заработал уголовное дело и пять административных делопроизводств.

В Таврическом районе Омской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля TOYOTA. Им оказался 33-летний житель села Харамово.

«В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля, а очевидцы показали в каком направлении оно скрылось. Вскоре  в кювете, вблизи одного из домов по улице Комарова поселка Таврическое, полицейские нашли разыскиваемое транспортное средство», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.

Тут же находился и угонщик, который при виде людей в форме попытался скрыться, но уже в пешем порядке, но тщетно.

Позже выяснилось, что хозяин оставил иномарку во дворе своего дома и ненадолго отлучился, а когда он вернулся, то машину на прежнем месте уже не обнаружил. Ключи от авто лежали в бардачке, чем и воспользовался угонщик. Будучи пьяным он просто прогуливался по улицам Таврического, заприметил незакрытый автомобиль и решил покататься. Однако на одной из улиц не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.

Итогом этих катаний стало уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем и пять административных протоколов.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Таврический район#ДТП#Угон#Уголовное дело
Подпишитесь
Нарочно не придумаешь. Какие происшествия веселили омичей в 2022 году
Сегодня, 05:35
Супруга отсудила у омского экс-депутата Калинина половину бизнеса. Рассказываем, что
Вчера, 15:42
Главное Рождественское богослужение в Омске пройдет в храме на Левом берегу
Сегодня, 05:58
Обыск к нам приходит. К кому из омских чиновников в 2022 году наведались силовики
Вчера, 05:10
С начала года на дорогах в Омской области погибло 6 человек
Сегодня, 04:53
Омск накроет аномальное потепление
Сегодня, 04:05