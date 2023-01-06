Пьяное катание на угнанном автомобиле в Омской области закончились ДТП с переворотом

В Таврическом районе Омской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля TOYOTA. Им оказался 33-летний житель села Харамово.
«В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля, а очевидцы показали в каком направлении оно скрылось. Вскоре в кювете, вблизи одного из домов по улице Комарова поселка Таврическое, полицейские нашли разыскиваемое транспортное средство», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Тут же находился и угонщик, который при виде людей в форме попытался скрыться, но уже в пешем порядке, но тщетно.
Позже выяснилось, что хозяин оставил иномарку во дворе своего дома и ненадолго отлучился, а когда он вернулся, то машину на прежнем месте уже не обнаружил. Ключи от авто лежали в бардачке, чем и воспользовался угонщик. Будучи пьяным он просто прогуливался по улицам Таврического, заприметил незакрытый автомобиль и решил покататься. Однако на одной из улиц не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.
Итогом этих катаний стало уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем и пять административных протоколов.