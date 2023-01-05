Омская область получит 2 млрд рублей на детский инфекционный стационар

По планам новое медучреждение построят рядом с БСМП № 1. В нем будут базироваться отделения воздушно-капельной инфекции, острых респираторных заболеваний, гепатитов, кишечной инфекции, внутриутробных инфекций и ВИЧ, нейроинфекций и других. Будут предусмотрены приемное отделение и собственная реанимация на 10 коек каждая, а также лаборатория и кафедра детских инфекционных заболеваний.