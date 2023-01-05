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Омская область получит 2 млрд рублей на детский инфекционный стационар

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
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Построить новую больницу должны к 2027 году рядом с БСМП № 1 в Омске.

Омская область попала в число регионов РФ, которые получат федеральную субсидию на строительство или реконструкцию медицинских учреждений в рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2023-2025 годы. 

Как прописано в бюджете России на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, региону выделят 2 млрд рублей для строительства детской инфекционной больницы на 300 коек. Этот стационар должен появиться к 2027 году на улице Перелета.

По планам новое медучреждение построят рядом с БСМП № 1. В нем будут базироваться отделения воздушно-капельной инфекции, острых респираторных заболеваний, гепатитов, кишечной инфекции, внутриутробных инфекций и ВИЧ, нейроинфекций и других. Будут предусмотрены приемное отделение и собственная реанимация на 10 коек каждая, а также лаборатория и кафедра детских инфекционных заболеваний.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Медицина#Больница#Строительство#Бюджет
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