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Четвероногий дворецкий. В Омске пони помог врачам попасть к больному ребенку

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
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Правда, перед этим водителю и педиатру пришлось «искупаться» в сугробе.

Забавный случай из новогоднего дежурства поведали в Министерстве здравоохранения Омской области. Все произошло 3 января в ограде одного из частных домов в Омске, куда на вызов к больному ребенку приехал врач-педиатр Сергей Песецкий.

Вход в домовладение преграждает калитка, звонка на ней нет, но дверь никак не открывается. Вдвоем с водителем врач и педиатр заглянули через забор и поняли в чем же дело, – оказалось, что ограда напрочь занесена снегом, который не удосужились почистить.

«Стали аккуратно вдвоем давить на калитку, пару минут боролись с дверью, вдруг резко калитка распахнулась, мы в сугроб. Все в снегу, и злость берет, и смешно. Но кто помог открыть — непонятно. Тут из-за калитки выглядывает... кто бы вы думали? Пони! И ржет от души. В общем минут пять все смеялись дружно пони, люди... раздражение прошло.  До ребенка дошли, посмотрели, лечение назначили,  праздничное настроение подняли, — поделился своей историй Сергей Песецкий.

В свою очередь в региональном Минздраве напомнили, что при вызове врача на дом, необходимо убедиться, что в подъезде работает домофон и дверной звонок, а у владельцев частных домов почищен снег и привязаны собаки. Ведь дворецкого в виде пони себе не каждая семья может позволить.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Новый год#Омск#Омская область#Россия#Медицина#Юмор#Дети#Курьезы
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