Четвероногий дворецкий. В Омске пони помог врачам попасть к больному ребенку

Забавный случай из новогоднего дежурства поведали в Министерстве здравоохранения Омской области. Все произошло 3 января в ограде одного из частных домов в Омске, куда на вызов к больному ребенку приехал врач-педиатр Сергей Песецкий.
Вход в домовладение преграждает калитка, звонка на ней нет, но дверь никак не открывается. Вдвоем с водителем врач и педиатр заглянули через забор и поняли в чем же дело, – оказалось, что ограда напрочь занесена снегом, который не удосужились почистить.
«Стали аккуратно вдвоем давить на калитку, пару минут боролись с дверью, вдруг резко калитка распахнулась, мы в сугроб. Все в снегу, и злость берет, и смешно. Но кто помог открыть — непонятно. Тут из-за калитки выглядывает... кто бы вы думали? Пони! И ржет от души. В общем минут пять все смеялись дружно пони, люди... раздражение прошло. До ребенка дошли, посмотрели, лечение назначили, праздничное настроение подняли, — поделился своей историй Сергей Песецкий.
В свою очередь в региональном Минздраве напомнили, что при вызове врача на дом, необходимо убедиться, что в подъезде работает домофон и дверной звонок, а у владельцев частных домов почищен снег и привязаны собаки. Ведь дворецкого в виде пони себе не каждая семья может позволить.