Четвероногий дворецкий. В Омске пони помог врачам попасть к больному ребенку

В свою очередь в региональном Минздраве напомнили, что при вызове врача на дом, необходимо убедиться, что в подъезде работает домофон и дверной звонок, а у владельцев частных домов почищен снег и привязаны собаки. Ведь дворецкого в виде пони себе не каждая семья может позволить.