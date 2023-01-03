Илья Баланин: В новых регионах система ОМС будет работать с 2024 года

В ходе встречи Баланин сообщил, что система ОМС начнет работать в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях в полном объеме с 2024 года. При этом оформившие полисы граждане новых субъектов могут получать медицинскую помощь на всей территории России. Оплачиваться она будет из средств фонда, передает издание kommersant.ru.