Илья Баланин: В новых регионах система ОМС будет работать с 2024 года

В ходе встречи Баланин сообщил, что система ОМС начнет работать в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях в полном объеме с 2024 года. При этом оформившие полисы граждане новых субъектов могут получать медицинскую помощь на всей территории России. Оплачиваться она будет из средств фонда, передает издание kommersant.ru.
Премьер уточнил, что российское правительство утвердило финансирование реализации территориальных программ ОМС. Средства будут выделены и на обеспечение бесперебойной работы государственных клиник и больниц. В совокупности на эти цели будет направлено свыше 2,9 триллиона рублей.
Одновременно с этим власти продолжают выделять средства на уникальные методы лечения, доступные для граждан в федеральных медучреждениях. Правительство поставило задачу упростить процедуру получения таких услуг для пациентов, у которых есть соответствующие медицинские показания. Данное направление глава кабмина обозначил как одно из важнейших.
Баланин рассказал, что ожидаемое исполнение бюджета ФОМС составляет 2,8 триллиона рублей. Из этих средств 2,4 триллиона направлено на территориальные фонды. Еще пятьдесят восемь миллиардов рублей пойдет на выплаты медработникам. Это финансирование будет осуществляться за счет резервного фонда правительства.
Отдельное внимание в ближайшие три года будет уделено развитию профилактических направлений. Так, за 2023 - 2025 годы планируется увеличить объем диспансеризации, лечебной реабилитации и профилактических мероприятий. На реализацию данных задач будет направлено более одного триллиона рублей в 2023 году.