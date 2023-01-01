Как сообщает bigasia.ru, Коммунистическая партия Китая наметила путь, способствующий возрождению нации, что стало содержанием программ «Великий курс», «Летопись десятилетия» и ряда других.
Еще одна серьезная тема — как проходит в Поднебесной необычное десятилетие новой эпохи. Благодаря этим материалам был вызван огромный интерес как китайской, так и иностранной аудитории.
Для освещения зимней Олимпиады, проходившей в Пекине, медиакорпорация использовала современные технологии, чтобы создать романтическую атмосферу в китайском стиле. Это помогло объединить дух олимпиады и то, что свойственно китайской культуре. По мнению президента МОК Томаса Баха, трансляцию Олимпиады корпорация вела крайне успешно.
Сотрудники медиакорпорации создали такие программы, как «Китай в классике», «Китай в стихах и живописи» и многие другие. Их можно было расценивать не только как художественную интерпретацию развития нации. Но они были и примером поисков того, что способно сблизить человеческие цивилизации. По данным Шэнь Хайсюна, результатом этого стал всплеск интереса к культуре Китая за рубежом.
Заслугой медиакорпорации стало проведение Первого глобального форума по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинского форума по гуманитарным обменам на высоком уровне, Форума китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и ряда других мероприятий, расширивших международное сотрудничество. О своих впечатлениях рассказали свыше двух тысяч иностранных медиакомпаний и СМИ.
По информации руководителя корпорации, в 2022 году намного совершеннее стала система, которая помогает собирать новости. Расширились возможности корпорации, знакомившей аудиторию с важными мировыми событиями. Число языков, на которых вещает корпорация, выросло с 44 до 68. Ее передачи смотрит население 233 государств и регионов мира. В ходе освещения украинского кризиса, пандемии коронавируса и ряда других актуальных тем в корпорации стараются не идти на поводу у предрассудков, а придерживаться фактов, объективной и справедливой позиции.
В новом году корпорация намерена продолжить свое энергичное и смелое движение вперед. Ее деятельность направлена на укрепление дружбы с другими СМИ, поддержку культурных обменов и нацелена на продвижение общечеловеческих ценностей.