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Гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн перед Новым годом рассказал о ее планах

Сегодня, 10:18
Фото: Медиакорпорация Китая
В своем новогоднем поздравлении, которое было адресовано зарубежным коллегам и аудитории, генеральный директор, главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обозначил ключевые задачи, стоящие перед КНР. Помимо этого, он рассказал, чего удалось достичь корпорации.

Как сообщает bigasia.ru, Коммунистическая партия Китая наметила путь, способствующий возрождению нации, что стало содержанием программ «Великий курс», «Летопись десятилетия» и ряда других.

Еще одна серьезная тема — как проходит в Поднебесной необычное десятилетие новой эпохи. Благодаря этим материалам был вызван огромный интерес как китайской, так и иностранной аудитории.

Для освещения зимней Олимпиады, проходившей в Пекине, медиакорпорация использовала современные технологии, чтобы создать романтическую атмосферу в китайском стиле. Это помогло объединить дух олимпиады и то, что свойственно китайской культуре. По мнению президента МОК Томаса Баха, трансляцию Олимпиады корпорация вела крайне успешно.

Сотрудники медиакорпорации создали такие программы, как «Китай в классике», «Китай в стихах и живописи» и многие другие. Их можно было расценивать не только как художественную интерпретацию развития нации. Но они были и примером поисков того, что способно сблизить человеческие цивилизации. По данным Шэнь Хайсюна, результатом этого стал всплеск интереса к культуре Китая за рубежом.

Заслугой медиакорпорации стало проведение Первого глобального форума по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинского форума по гуманитарным обменам на высоком уровне, Форума китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и ряда других мероприятий, расширивших международное сотрудничество. О своих впечатлениях рассказали свыше двух тысяч иностранных медиакомпаний и СМИ.

По информации руководителя корпорации, в 2022 году намного совершеннее стала система, которая помогает собирать новости. Расширились возможности корпорации, знакомившей аудиторию с важными мировыми событиями. Число языков, на которых вещает корпорация, выросло с 44 до 68. Ее передачи смотрит население 233 государств и регионов мира. В ходе освещения украинского кризиса, пандемии коронавируса и ряда других актуальных тем в корпорации стараются не идти на поводу у предрассудков, а придерживаться фактов, объективной и справедливой позиции.

В новом году корпорация намерена продолжить свое энергичное и смелое движение вперед. Ее деятельность направлена на укрепление дружбы с другими СМИ, поддержку культурных обменов и нацелена на продвижение общечеловеческих ценностей.

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