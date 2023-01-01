Гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн перед Новым годом рассказал о ее планах

Сотрудники медиакорпорации создали такие программы, как «Китай в классике», «Китай в стихах и живописи» и многие другие. Их можно было расценивать не только как художественную интерпретацию развития нации. Но они были и примером поисков того, что способно сблизить человеческие цивилизации. По данным Шэнь Хайсюна, результатом этого стал всплеск интереса к культуре Китая за рубежом.